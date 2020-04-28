Последнее обновление: 28.04.2020 14:02

Трамп ответил на вопрос о переносе даты выборов в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что не рассматривает перенос даты президентских выборов.

«Я никогда не думал об изменении даты выборов», — сказал Трамп. По его словам, дата, на которую назначены выборы, состоятся — 3 ноября — «хорошее число».

Президент также заявил, что его оппонент Джозеф Байден никогда не говорил, что Трамп попытается отложить выборы, передает РБК.

На прошлой неделе бывший вице-президент и кандидат от Демократической партии Джозеф Байден сообщил, что, по его мнению, Трамп под каким-либо предлогом попытается отменить предстоящие выборы.

Байден также заявил, что необходимо выяснить, как сделать выборы в ноябре безопасными, поскольку никто не должен рисковать своей жизнью из-за угрозы коронавируса ради голосования.

Ранее Дональд Трамп сказал, что ситуация с коронавирусом в США улучшается. Он уточнил, что все части страны находятся в хорошей форме и «во всех отношениях становится лучше».

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