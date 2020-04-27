Последнее обновление: 27.04.2020 21:29

Турецкие отели уберут шведские столы после пандемии коронавируса

Гостиницы Турции после начала туристического сезона откажутся от шведских столов для обеспечения дополнительной эпидемиологической безопасности своих гостей.

Об этом пишет газета Ahaber со ссылкой на министра культуры и туризма страны Мехмета Эрсоя.

По его словам, если обстановка с коронавирусом не ухудшится, в конце мая в Турции начнется туристический сезон. Пока он будет ограничен внутренним туризмом, передает РБК.

Однако из-за пандемии COVID-19 отели внесут изменения в свои стандарты безопасности и санитарные нормы. В частности, уберут шведские столы из системы «все включено», заменив его комплексным меню. Также для гостиниц установят предельную нагрузку в 50% от максимальной вместимости, добавил Эрсой.

В министерстве также отметили, что рестораны в Турции могут начать открываться в последнюю неделю мая. Для них введут новые правила — расстояние между столиками должно быть не менее двух метров, а число посетителей не должно превышать 30% от максимальной вместимости.

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