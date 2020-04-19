Власти Турции допускают открытие туристического сезона в конце мая

Туристический сезон в Турции из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2 может начаться лишь в конце мая.

Такие сроки министр культуры и туризма Мехмет Эрсой привел в телеэфире в субботу, 18 апреля. По его словам, к этому времени ситуация с новым вирусом придет в норму, передает DW.

«Думаю, что к концу мая нормализация будет возможна, и тогда во внутреннем туризме начнется движение», — сказал министр. По его словам, после окончания пандемии первыми в республику приедут туристы из Азии.

В середине марта власти Турции из-за пандемии коронавируса рекомендовали операторам перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля. Тогда Эрсой посоветовал туроператорам начинать организацию поездок в Турцию после 15 апреля.

Министр торговли Рухсар Пекджан говорил о том, что проводимые под патронажем ведомства международные выставки будут также перенесены на конец следующего месяца.

С 28 марта турецкие власти на фоне эпидемии коронавируса полностью приостановили на неопределенный срок международное авиасообщение. Перемещаться между городами жители страны могут только с разрешения властей. Из-за эпидемии предлагалось перенести туристический сезон.

С 3 апреля в стране действует 15-дневный запрет на въезд и выезд транспорта. Меры распространяются на 30 крупных городов страны и провинцию Зонгулдак. Как отмечал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, при необходимости этот срок может быть продлен. Кроме того, власти запретили гражданам младше 20 лет выходить на улицу.

Коронавирус выявлен у более 2,2 млн человек в 210 странах и территориях с момента обнаружения в Китае в конце 2019 года. Возбудитель заболевания COVID-19 проник в Турцию в марте. Власти Турции в целях борьбы с заболеванием приостановили международное авиасообщение и ввели ряд ограничений на перемещение внутри страны.

По состоянию на 18 апреля в Турции 1890 больных с коронавирусом скончались, а общее число заражений достигло 82 329. Тем самым Турция опередила Иран по количеству инфицированных.