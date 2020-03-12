Последнее обновление: 12.03.2020 07:22

Турция откладывает начало туристического сезона из-за коронавируса

Турецкие власти рекомендовали туроператорам перенести туристический сезон в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV.

Об этом заявили главы турецких министерств на совместной пресс-конференции 11 марта, сообщает РБК со ссылкой на турецкие СМИ.

В частности Министерство культуры и туризма страны предложило гостиницам и туристическим фирмам перенести начало сезона с марта на конец апреля.

Глава ведомства Мехмет Нури Эрсой рекомендовал туроператорам начинать организацию поездок в Турцию после 15 апреля.

По словам министра торговли Рухсара Пекджана, проводимые под патронажем ведомства международные выставки будут также перенесены на конец следующего месяца.

Министр здравоохранения Фахреттин Коджа страны заявил, что риск заболевания серьезен, учитывая ситуацию в Европе.

Ранее 11 марта Коджа сообщил, что в Турции выявлен первый заболевший китайским коронавирусом. Гражданин страны заболел во время поездки в Европу. Его состояние оценивается как хорошее, все члены семьи пациента и те, кто с ним контактировал, находятся под наблюдением врачей.

<Февраль 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728291
2345678
Март 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
2425262728291
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование