Коалиция Саудовской Аравии отвергла автономию Южного Йемена

Военная коалиция во главе с Саудовской Аравией отвергла декларацию об автономии, провозглашенную сепаратистами в стратегически важном портовом городе Йемена Адене.

В Адене должна быть восстановлена ситуация, существовавшая до провозглашения автономии, любые дальнейшие шаги, ведущие к эскалации конфликта, должны быть прекращены, и стороны должны вернуться к соблюдению заключенного в ноябре соглашения, говорится в заявлении коалиции, обнародованном в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде в понедельник, 27 апреля, передает DW.

В ноябре участники конфликта в Йемене договорились о разделе власти между сепаратистами и правительством президента Абда Раббо Мансуда Хади. Сепаратистов предполагалось включить в состав правительства. Взамен они должны были отказаться от контроля над Аденом, куда правительство Йемена перебралось после изгнания из столицы страны Саны в 2015 году. Реализация этого соглашения, однако, зашла в тупик.

26 апреля сепаратисты провозгласили о создании в Адене собственного правительства южной части Йемена. Они установили КПП на всех объектах правительства Хади, возле Центробанка и в порту. Правительство Хади назвало тот шаг катастрофическим и опасным Сепаратисты уже многие десятилетия сражаются за создание независимого государства Южный Йемен. Такое государство уже существовало до объединения Йемена в 1990 году.