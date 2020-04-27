Последнее обновление: 27.04.2020 11:18

Президент Казахстана продлил режим ЧП до 11 мая

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев продлил в стране режим ЧП до 11 мая в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщается на сайте главы государства.

«С учетом складывающейся ситуации в нашей стране и на основании предложения Государственной комиссии и экспертов я принял решение подписать указ о продлении режима чрезвычайного положения до 11 мая текущего года», — говорится в сообщении.

Токаев отметил, что данное решение было принято в связи со сложной ситуацией в стране, и подчеркнул, что режим ЧП будет прекращен 11 мая, если не произойдет новая вспышка коронавируса, передает РБК.

При этом власти намерены пойти на смягчение режима. Так, Госкомиссия по обеспечению режима ЧП подготовит список организаций, которые смогут начать работу во всех регионах, в том числе промышленные предприятия, строительные и транспортные компании, банки.

Госкомиссия также проработает вопрос открытия доступа к детским площадкам для родителей с детьми. Токаев подчеркнул, что, несмотря на послабления, в стране продолжат действовать жесткие санитарные нормы и требования.

Правительство Казахстана дополнительно выплатит гражданам, потерявшим доход, по 7 тыс. руб., а также продлит поставку продуктовых наборов нуждающимся семьям.

В Казахстане режим ЧП был введен 16 марта. Власти приостановили работу торговых центров, кинотеатров и выставок, запретили проведение массовых мероприятий, перевели большинство организаций и учреждений на дистанционный режим работы, ограничили работу общественного транспорта.

По данным казахстанского Минздрава, в стране зарегистрирован 2 791 случай коронавируса, 682 человека выздоровели. Умерли 25 человек.

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