Япония запретила въезд из Беларуси из-за коронавируса

Правительство Японии запретило въезд в страну из России, Украины, Беларуси и еще 11 стран из-за пандемии коронавируса.

Запрет распространяется на тех, кто был в указанных странах менее чем за 14 дней до въезда в Японию. При этом граждане Японии могут вернуться на родину, сообщает РБК со ссылкой на телеканал NHK.

Запрет вступает в силу с 29 апреля.

Ранее Япония уже ограничивала въезд из-за границы. С учетом новых мер запрет охватывает 87 стран и территорий, в том числе Китай, США, Южную Корею, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Кувейт, Перу и Доминиканскую Республику.