Последнее обновление: 26.04.2020 14:48

Лукашенко продолжает побеждать радиацию: в зараженных районах можно жить

Лукашенко сегодня вновь заявил о необходимости реабилитации земель в пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС районах, где можно и нужно жить.

«Сегодня люди понимают и я, что на этой земле можно жить. Самое главное - мы здесь будем жить. Пришло время очень активно осваивать этот край», - заявил Лукашенко во время стендапа перед жителями Наровлянского района.

Он высказался за создание холдингов, включающих сельхознаправление, лесопиление, заготовку, возможно, еще что-то, в Брагинском, Наровлянском и Хойникском районах: «Это перспектива. Мы подумаем. И до конца года примем решение».

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