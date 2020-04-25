Школьники и студенты Украины закончат учебный год дистанционно

Учебный год в украинских школах, несмотря на карантин из-за коронавируса, закончится традиционно в мае.

Об этом "Радио Свобода" рассказала и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

По словам главы Минобразования, уроки с использованием дистанционных технологий будут продолжаться до конца мая.

"В июне точно не будет учебного процесса, окончания учебного года, оформление школьных документов. МОН рекомендовало сохранить привычную структуру учебного года", - подчеркнула министр образования. Любомира Мандзий подчеркнула, что в июне ученики за школьные парты не сядут.

"Мы рекомендовали учреждениям образования корректирующее обучение провести в сентябре. Такое обучение должно быть для диагностирования ситуации, повторение, обобщение материала, изучение которого пришлось на период карантина", - рассказала глава МОН.

Украинские студенты в этом учебном году тоже не вернутся в университеты. Они также, как и школьники закончат учёбу дистанционно, пояснила Мандзий. Несмотря на карантин, учебный год закончится вовремя, поскольку даже сессии и экзамены студенты будут сдавать удалённо.