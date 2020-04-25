Бельгия начнет постепенную отмену карантина с 4 мая

Власти Бельгии начнут постепенную отмену карантинных мер по коронавирусу с 4 мая. Такое решение было принято в результате семичасового заседания совета национальной безопасности страны, пишет газета Het Laatste Nieuws.

В частности, гражданам разрешат совершать пробежки и заниматься спортом на улице не более чем вдвоем, передает РБК.

По словам премьер-министра королевства Софи Вильмес, решение о плавном снятии ограничений не означает полную отмену мер безопасности. Жителям Бельгии предписывается сохранять социальную дистанцию, ограничить себя в контактах, использовать медицинские маски и другие средства защиты в общественных местах.

При этом все люди, у которых есть симптомы респираторных заболеваний, обязаны оставаться дома и после 4 мая.

«Переход к следующим этапам отмены карантинных мер будет осуществляться после мониторинга ситуации», — заявила Вильмес. Власти будут оценивать распространение коронавируса, количество пациентах и долю тяжелобольных среди них, добавила она.