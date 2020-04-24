Азербайджан смягчит карантин с 27 апреля

Азербайджан отменит с 27 апреля ряд ограничений, которые были предусмотрены при введении карантина из-за коронавируса, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

“В Азербайджане возобновится с 27 апреля деятельность частных учебных и репетиторских услуг, продажа книг, газет, канцелярских товаров, также будет восстановлена работа фотоателье, портных, продажа парфюмерии, одежды, обуви, золота, будут открыты ломбарды”, - говорится в сообщении.

Торговые центры и моллы по-прежнему будут оставаться закрытыми. Разрешенное для выхода из дома время будет увеличено до 3 часов с 2 часов, передает Reuters.

При этом Оперативный штаб при Кабинете министров предупреждает о возможности повторного ужесточения режима в случае ухудшения динамики заражения коронавирусом.

В Азербайджане с 24 марта введен специальный карантинный режим, который был продлен до 4 мая. С 5 апреля были предусмотрены ограничения в передвижении автотранспортных средств и населения.

Всего в Азербайджане число зараженных коронавирусом составляет 1592 человек, выздоровевших - 1013 человек, а умерших - 21 человек.