Последнее обновление: 24.04.2020 14:37

Банк России снизил ключевую ставку до 5,50% годовых

Совет директоров Банка России 24 апреля 2020 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 5,50% годовых.

Свое решение ЦБР объяснил пересмотром базового сценария прогноза и переходом в область мягкой денежно-кредитной политики. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,8–4,8% по итогам 2020 года и стабилизируется вблизи 4% в дальнейшем, сообщила пресс-служба регулятора.

«Ситуация кардинально изменилась с момента заседания Совета директоров в марте. Для борьбы с пандемией коронавируса существенные ограничительные меры введены и в мире, и в России, что негативно отражается на экономической активности. Это создает значительное и продолжительное дезинфляционное влияние на динамику цен со стороны совокупного спроса, что компенсирует эффекты временных проинфляционных факторов, в том числе связанных с падением цены на нефть. При этом ситуация на глобальных финансовых рынках стабилизировалась после периода особенно высокой волатильности в марте», - говорится в сообщении.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, отмечается в сообщении.

Параметры базового сценария прогноза Банка России существенно пересмотрены. ВВП снизится на 4–6% в 2020 году. В дальнейшем прогнозируется восстановительный рост российской экономики на 2,8–4,8% в 2021 году и 1,5–3,5% в 2022 году. В базовый прогноз Банка России заложена средняя цена нефти марки Urals в 27 долларов США за баррель в 2020 году и ее последующее повышение до 35 и 45 долларов США за баррель в 2021 и 2022 годах соответственно.

Динамика восстановления экономики будет в значительной мере зависеть от масштаба и эффективности мер, принимаемых Правительством и Банком России для смягчения последствий пандемии коронавируса.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 19 июня 2020 года.

Ранее по теме
<Март 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
2425262728291
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Апрель 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование