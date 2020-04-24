Банк России снизил ключевую ставку до 5,50% годовых

Совет директоров Банка России 24 апреля 2020 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 5,50% годовых.

Свое решение ЦБР объяснил пересмотром базового сценария прогноза и переходом в область мягкой денежно-кредитной политики. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,8–4,8% по итогам 2020 года и стабилизируется вблизи 4% в дальнейшем, сообщила пресс-служба регулятора.

«Ситуация кардинально изменилась с момента заседания Совета директоров в марте. Для борьбы с пандемией коронавируса существенные ограничительные меры введены и в мире, и в России, что негативно отражается на экономической активности. Это создает значительное и продолжительное дезинфляционное влияние на динамику цен со стороны совокупного спроса, что компенсирует эффекты временных проинфляционных факторов, в том числе связанных с падением цены на нефть. При этом ситуация на глобальных финансовых рынках стабилизировалась после периода особенно высокой волатильности в марте», - говорится в сообщении.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, отмечается в сообщении.

Параметры базового сценария прогноза Банка России существенно пересмотрены. ВВП снизится на 4–6% в 2020 году. В дальнейшем прогнозируется восстановительный рост российской экономики на 2,8–4,8% в 2021 году и 1,5–3,5% в 2022 году. В базовый прогноз Банка России заложена средняя цена нефти марки Urals в 27 долларов США за баррель в 2020 году и ее последующее повышение до 35 и 45 долларов США за баррель в 2021 и 2022 годах соответственно.

Динамика восстановления экономики будет в значительной мере зависеть от масштаба и эффективности мер, принимаемых Правительством и Банком России для смягчения последствий пандемии коронавируса.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 19 июня 2020 года.