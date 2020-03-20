Последнее обновление: 20.03.2020 14:25

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6,00% годовых

Совет директоров Банка России 20 марта 2020 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6,00% годовых.

«В феврале—марте события развиваются с существенным отклонением от базового сценария прогноза Банка России. Это связано с изменением внешних условий: распространением эпидемии коронавируса и резким снижением цен на нефть. Произошедшее ослабление рубля является временным проинфляционным фактором. Под его влиянием годовая инфляция может превысить целевой уровень в текущем году», - говорится в сообщении регулятора.

«Однако значимое сдерживающее влияние на инфляцию будет оказывать динамика внутреннего и внешнего спроса, что связано с выраженным замедлением роста мировой экономики и возросшей неопределенностью. Пакет мер Правительства и Банка России обеспечивает финансовую стабильность и окажет поддержку экономике. Все эти факторы принимались во внимание при принятии решения по ключевой ставке. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2021 году», - пояснил банк свое решение.

Банк России подчеркнул, что в дальнейшем будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Наряду с решением по ключевой ставке, Банк России принял ряд мер, которые направлены на обеспечение финансовой стабильности, поддержку экономики и финансового сектора в условиях пандемии коронавируса. Эти меры в том числе нацелены на сохранение доступа к банковскому кредитованию малого и среднего бизнеса, на поддержку развития ипотечного кредитования, защиту интересов граждан, пострадавших от распространения пандемии. Кроме того, предусмотрены шаги, которые снизят административную нагрузку на финансовый сектор и поддержат его потенциал по предоставлению ресурсов экономике.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 24 апреля 2020 года.

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