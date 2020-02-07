Последнее обновление: 07.02.2020 15:59

Банк России опять снизил ключевую ставку до 6,00% годовых

Совет директоров Банка России 7 февраля 2020 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 6,00% годовых, говорится в сообщении ЦБ РФ.

«Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий в целом остаются стабильными. Темпы роста российской экономики увеличились во втором полугодии 2019 года. Сохраняются риски существенного замедления мировой экономики. На краткосрочном горизонте дезинфляционные риски по-прежнему преобладают над проинфляционными. В этих условиях с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5–4,0% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем», - говорится в сообщении.

При этом, Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 20 марта 2020 года.

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