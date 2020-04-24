ЕБРР анонсировал немедленную финансовую помощь на 4 млрд. евро

ЕБРР сообщил о готовности оказания немедленной помощи на сумму в 4 млрд. евро, что является составной частью более обширной программы поддержки бизнеса на 20-21 годы в объем 21 млрд. евро.

Упомянутые €4 млрд пойдут на предоставление клиентам дополнительной ликвидности и краткосрочного оборотного капитала в первую очередь малому и среднему бизнесу в финансовом, туристическом, производственном, сельскохозяйственном и других секторах.

Кроме того, ЕБРР готов открывать новые кредитные линии в рамках Программы содействия развитию торговли (ПСРТ) и поднимать существующие лимиты в рамках ПСРТ.

«Реагируя на срочные запросы, которые поступают от все большего числа клиентов, ЕБРР готов рассматривать возможность реструктуризации существующих обязательств. Это не обязательно будет предполагать дополнительное финансирование, однако может включать в себя изменения в существующих условиях кредитов – в частности, продление сроков погашения, изменения в графике платежей, также другие меры», - также говорится в сообщении банка.

Для повышения устойчивости реального сектора экономики ЕБРР готов в рамках уже существующих программ оказывать крайне необходимую в это время поддержку малым, средним и крупным компаниям, предоставляя финансирование напрямую и опосредованно через банки-партнёры.

Кроме того, ЕББР анонсировал Программу поддержки жизненно важной инфраструктуры, финансовой помощью в рамках которой смогут воспользоваться государственные, муниципальные и частные провайдеры общественно важных услуг, оказание которых не должно прерываться.

Банк также готов помощь банкам, туркомпаниям, агробизнесу и производственным предприятиям.