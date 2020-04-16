Беларусь просит $1 млрд у ЕБРР на кредитование «пострадавшего от коронавируса» госсектора

Беларусь заинтересована в кредите Европейского банка реконструкции и развития в размере до $1 млрд для кредитования. Об этом шла речь на встрече

Первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой обсудил с вице-президентом ЕБРР Аланом Пию в формате видеоконференции возможность выделения ЕБРР средств в объеме до $1 млрд. для кредитования наиболее пострадавших из-за коронавируса секторов белорусской экономики.

"Первый вице-премьер подчеркнул, что белорусская сторона заинтересована в предоставлении кредитных ресурсов ЕБРР крупным государственным банкам - Беларусбанку, Белагропромбанку, Белинвестбанку, Банку развития в объеме до $1 млрд, в том числе для малых и средних компаний из наиболее пострадавших секторов экономики", - сообщила пресс-служба правительства.

Крутой заверил, что все ранее подписанные соглашения с ЕБРР продолжают реализовываться. В проектах, где есть объективные трудности в реализации, например, нет возможности провести тендеры или привлечь из-за пандемии международных консультантов (а это является условием всех кредитных соглашений с ЕБРР) - банк не будет применять штрафные санкции.

"Что касается софинансирования с другими финансовыми институтами (Всемирный банк, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Европейский инвестиционный банк) - тут предполагается сохранение лимитов для действующих клиентов ЕБРР в Беларуси, расширение мандата на кредитование отдельных государственных организаций, оказавшихся в сложном положении - "Белавиа", БЖД, "Гомельстекло", предприятия деревообработки", - сообщил Крутой.

Стороны договорились использовать ускоренную процедуру подготовки соответствующих решений и активно применять формат видеоконференции.

Белорусская сторона поддержала временное продление полномочий президента ЕБРР Сумы Чакрабарти, обусловленное сложившейся неблагоприятной эпидемиологической ситуации.