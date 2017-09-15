Последнее обновление: 15.09.2017 16:52

Подписан указ о привлечении в 2017 году кредита в размере 50 млн евро от ЕБРР

Лукашенко 14 сентября подписал указ № 328 о привлечении в 2017 году внешнего государственного займа в сумме 50 млн евро от Европейского банка реконструкции и развития для укрепления капитала ОАО «Белинвестбанк» сроком на шесть лет.

«Документом одобрен проект соответствующего кредитного соглашения между Беларусью и ЕБРР в качестве основы для переговоров. На их проведение и последующее подписание документа уполномочено Министерство финансов. Принятие указа будет способствовать дальнейшему устойчивому развитию ОАО «Белинвестбанк», - говорится в комментарии к указу.

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