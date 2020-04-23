Литва просит Лукашенко пустить экспертов ЕС для проведения стресс-тестов БелАЭС

Лукашенко и президент Литвы Гитанас Науседа обсудили возможность того, чтобы эксперты ЕС могли осуществить оценку выполнения требований Европейского союза по проведению стресс-тестов перед запуском АЭС.

Науседа в телефонном разговоре также сказал, что Литва не согласна с выбора места для строительства БелАЭС, а вопрос ее безопасности вызывает серьезную озабоченность.

«Островецкая АЭС, особенно ее расположение вблизи литовской столицы, является огромной болью не только в отношениях Литвы, но и в отношениях Европейского союза с Беларусью. Мы считаем, что строительство электростанции является дополнительным бременем для белорусской экономики, так как используются предоставленные Россией кредиты, которые должны быть погашены. Чтобы уменьшить зависимость Беларуси от российских ресурсов и инфраструктуры, решением будет реальная диверсификация энергоресурсов. Литва, которая уже осуществила такую диверсификацию, накопила полезный опыт, поэтому мы могли бы поделиться с Беларусью своими знаниями о поиске альтернативных источников энергии», - сказал Науседа.

Обсуждались проекты сотрудничества в нефтегазовой и транспортной сферах и инициативы межправительственного двустороннего экономического сотрудничества.

В свою очередь, пресс-служба президента РБ сообщила, что собеседники «подробно обсудили тему диверсификации поставок энергоресурсов - нефти и газа. Стороны договорились поручить министрам энергетики двух стран проработать вопросы энергетической безопасности. Кроме того, главы государств обсудили взаимодействие двух стран в сфере ядерной безопасности».

«В частности, литовской стороной был затронут вопрос увеличения поставок товаров и грузов с использованием инфраструктуры Клайпедского порта», - отмечается в сообщении.