Курсы наличной валюты в банках Минска на 23 апреля 2020 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,035 рубля и составил 2,472 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,037 рубля и составил 2,483 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,042 рубля и составила 2,674 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,037 рубля и составила 2,687 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,26 (вырос на 0,03 рубля), минимальный курс продажи составил 3,28 (вырос на 0,03 рубля).