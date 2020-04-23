Последнее обновление: 23.04.2020 10:29

В Госдуме России предложили больше не позориться с блокировкой Telegram

Депутаты Госдумы от «Справедливой России» направили премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву законопроект о прекращении блокировки мессенджера Telegram.

Депутаты признают, что Telegram сейчас является официальным сервисом госорганов по распространению информации о коронавирусе в период режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Его, в том числе, используют оперштабы правительств Москвы и Подмосковья по борьбе с COVID-19, пишет газета «КоммерсантЪ».

Депутаты также признают, что большинство российских пользователей обходят блокировку мессенджера с помощью различных бесплатных средств.

«Дальнейшая декларативная блокировка мессенджера, таким образом, наносит урон не его развитию, а престижу государственной власти», — считают авторы инициативы.

В апреле 2018 года Таганский суд Москвы заблокировал Telegram по требованию Роскомнадзора, так как мессенджер отказался предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. По данным ФСБ, Telegram использовался, в частности, при организации теракта в метро Санкт-Петербурга в 2017 году.

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