Власти КНР закрыли въезд в Харбин из-за роста числа зараженных COVID-19

Власти Китая из-за роста числа заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 закрыли въезд в город Харбин для жителей других городов, а также для всех транспортных средств без местных номеров.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ, передает РБК.

Местным жителям для того, чтобы выйти из дома, нужно получить QR-код, который свидетельствует об отсутствии у них заболевания. На улицах и в общественных местах они должны носить медицинские маски.

Харбин — столица самой северной провинции КНР Хэйлунцзян, которая граничит сразу с несколькими российскими регионами (Приморьем, Еврейской автономной областью и Амурской областью), и ее крупнейший город. Население Харбина оценивается в 10 млн человек. Агентство отмечает, что Хэйлунцзян стала эпицентром второй волны коронавирусной инфекции в Китае — за последние десять дней там подтвердили 57 случаев инфицирования.

В генконсульстве России в Харбине сообщили, что из-за пандемии коронавируса власти отменили проведение ежегодной Харбинской торгово-экономической ярмарки в этом году и перенесли ее на июнь 2021-го.

Ранее в апреле власти Харбина ввели для всех прибывающих из-за границы граждан 28-дневный карантин. В провинции, как сообщал государственные телеканал CCTV, ввели круглосуточное патрулирование границы. Как писала «Жэньминь жибао», контроль на границе с Россией был ужесточен из-за роста числа завозных случаев коронавирусной инфекции.