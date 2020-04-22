Глава МИД ЕС посетит Беларусь после пандемии

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель посетит Украину и Беларусь после снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

"Вчера я говорил с министром иностранных дел Беларуси, и я думаю, что в мои поездки в восточную часть Европы мы также включим Беларусь", - сказал Боррель.

Боррель был вынужден перенести визит в Украину из-за пандемии. Он пообещал, что после возвращения к нормальной ситуации его первая поездка будет в Украину.

"Первое, что я сделаю после возвращения нормальной ситуации, - я посещу Украину", - заявил Верховный представитель ЕС. - Последний визит, который мне пришлось отложить, был в Украину… Этого невозможно было избежать". В его планах было посетить не только Киев, но и Донбасс.

Ранее в среду Еврокомиссия внесла предложение о пакете программ макрофинансовой помощи десяти соседним странам, в частности, Украине, Грузии и Молдавии. Общая сумма кредитов составит 3 млрд евро. Беларуси нет в числе этих стран.

Беларусь может рассчитывать только на 60 млн евро в рамках пакета поддержки для шести стран Восточного партнерства.