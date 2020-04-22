Германия проведет первое клиническое испытание вакцины от коронавируса

Институт вакцины и биомедицинских препаратов имени Пауля Эрлиха (PEI) одобрил первое в Германии клиническое испытание вакцины от коронавируса.

Об этом сообщается на сайте института, передает РБК.

PEI одобрил испытания вакцины, изготовленной биотехнологической компанией BioNTech из города Майнц. В первой части клинического испытания будут прививать 200 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет. Им введут несколько немного модифицированных вариантов вакцины.

После наблюдения за привитыми во второй части испытаний вакцинируют другую группу людей в том же возрастном диапазоне. По данным института, в этой же фазе будут участвовать люди, которые находятся в группе риска по тяжести течения COVID-19.

Вакцину создали с использованием рибонуклеиновой кислоты (РНК) коронавируса, то есть одной из трех основных молекул в клетке.

«Институт Пола Эрлиха предполагает, что дальнейшие клинические испытания вакцин против COVID-19 в Германии начнутся в ближайшие несколько месяцев», — рассказали в PEI.

Накануне глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщила, что на этой неделе страна приступит к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса на людях.