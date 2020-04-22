Последнее обновление: 22.04.2020 11:39

ЕАБР прочит экономике Беларуси падение на 3,3% в 2020 году

Падение экономики Беларуси в 2020 году может составить 3,3%, а на ее восстановление потребуется не менее 2-х лет, говорится в обновленном макроэкономическом обзоре Евразийского банка развития.

«Процесс восстановления экономики Беларуси будет достаточно сдержанным и, по нашим предположениям, может занять около двух лет», - прокомментировал прогноз банка начальник отдела экономического анализа ЕАБР Алексей Кузнецов.

Вместе с тем, уже в 2021 году ЕАБР прогнозирует рост ВВП Беларуси на 1,8%, в 2022 году - на 2,2%.

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