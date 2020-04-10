Всемирный банк прочит падение экономики Беларуси на 4% в 2020 году

Всемирный банк резко ухудшил прогноз по росту экономики Беларуси в 2020 году из-за падения мировой экономики, вызванного экспансией пандемии коронавируса.

Эксперты банка прочат Беларуси обвал ВВП на 4% в 2020 году, говорится в докладе ВБ о последствиях пандемии для экономик стран Европы и Центральной Азии. Таким образом январский прогноз, суливший Беларуси падение ВВП на 1% из-за проблем с поставками нефти, был разом ухудшен на 3 процентных пункта.

Что еще хуже, ВБ ожидает, что инфляция в Беларуси в текущем году взлетит до 11,3%.

Выход из кризиса будет скорым, но медленным: по оценке ВБ в 2021 году рост экономики синеокой может составить 1%, в 2022 году – 1,2%, инфляция замедлится соответственно до 7% и 6,3%.