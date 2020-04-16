Беларусь призывает к отказу от долларов в расчетах за газ и нефть, запуску печатного станка

Белорусские власти начали использовать Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) как трибуну для пропаганды в пользу перехода на расчеты в национальных валютах при оплате за нефть и газ.

«Президенты, главы правительств, центробанки много сделали по расширению расчетов в национальных валютах. В связи с девальвацией обменных курсов национальных валют возникает соблазн возврата к доллару. Но во взаимной торговле надо от него уходить, в первую очередь по углеводородам», - заявил занимающий должность главы ЕЭК Михаил Мясникович в статье в «Советской Белоруссии».

Беларусь уже давно выступает в роли лоббиста идеи отказа от доллара в расчетах за газ и нефть. Понятно, что об использовании белорусского рубля для этих целей никто не говорит. Но вот российский рубль для Минска выглядит вполне приемлемой валютой.

Каждый раз агитация за переход на расчеты в нацвалютах возобновляется, когда усиливаются девальвационные тенденции в экономике синеокой.

Мясникович, естественно ссылаясь на коронавирус, также предложил накачать экономику дешевыми кредитами, то есть включить печатный станок. Он признает, что это спровоцирует девальвацию белорусского рубля, но утверждает, что экономике (читай – экспортерам) станет лучше. А всем остальным?

«Надо им помочь. На возвратной, но льготной основе, с отсрочкой на два-три года. Мне могут возразить, что это негативно скажется на курсе национальных валют и инфляции. Да, это так. Но надо поддержать сферу материального производства и услуг», - пишет Мясникович, указывая, что такие меры помогут «плавно выйти из кризиса».

Не забыл глава ЕЭК о Евразийском фонде стабилизации и развития и Евразийском банке развития, которые «должны помочь специальными мерами поддержки».

«Например, для поддержки противоэпидемиологических мероприятий, льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства»…