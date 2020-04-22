США приостановят выдачу грин-карт

Администрация президента США Дональда Трампа планирует временно заморозить выдачу грин-карт, дающих иностранцам право жить и работать в стране.

Об этом сообщила The New York Times (NYT) со ссылкой на источник, знакомый с планами президента, передает РБК.

Ранее Трамп написал в своем Twitter-аккаунте, что собирается завизировать указ о временной приостановке миграционного потока в США. Он отметил, что такие меры продиктованы распространением коронавируса и необходимостью сохранить рабочие места для американцев.

По данным NYT, после подписания этого указа грин-карты останутся доступными только для детей или супругов граждан США. Издание отмечает, что приостановка выдачи таких карт скажется на десятках тысяч иностранцев, которые планировали воссоединиться со своими родственниками или получить работу в стране. В 2019 году разрешение на проживание и работу в США получили около 1 млн человек.

Газета сообщила, что Белый дом может также наложить ограничение на выдачу иностранцам рабочих виз.

По данным CNN, также полученным от источников, запрет на выдачу рабочих виз может продлиться около 120 дней. Это поможет сгладить ситуацию с безработицей, уточняет издание. В то же время в указе могут быть прописаны исключения для работников определенных отраслей, таких как фермерство и медицина, поясняют источники.

Решение Трампа возмутило адвокатов по иммиграционному праву, которые заподозрили президента в использовании пандемии коронавируса в целях ограничить миграционную систему страны, пишет NYT. Глава выступающей за права мигрантов группы FWD.us Тодд Шульте назвал заявление главы государства политическим актом, направленным на то, чтобы отвлечь внимание от его «ужасного подхода к кризису из-за коронавируса и недостатку тестирования».