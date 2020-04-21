Facebook ввел цензуру в отношении акций протестов из-за коронавируса

Facebook будет удалять страницы в социальной сети, посвященные протесту против ограничительных мер в период эпидемии коронавируса. Контент и страницы событий в сети подвергнутся вмешательству, если на них будут содержаться призывы не соблюдать принципы социального дистанцирования.

О этом пишут Ведомости со ссылкой на The Financial Times.

Свое заявление крупнейшая социальная сеть сделала в понедельник, 20 апреля, после того как по всей территории США начались митинги и акции протеста против введенных из-за коронавируса ограничений. В заявлении говорится, что таким образом были удалены из соцсети страницы, посвященные протестным акциям в Калифорнии, Небраске и Нью-Джерси. Соцсеть позволит размещать на страницах лишь те мероприятия, которые содержат призывы к соблюдению социальной дистанции, отмечается в заявлении.

FT пишет, что социальная сеть может столкнуться с обвинениями в цензуре, потому что многие американцы поддерживают протестующих и их акции. Ранее соцсеть объявила о борьбе с ложной информацией и теориями заговора, связанными с коронавирусом, и обещала удалять любую дезинформацию, которая может нанести вред. На минувшей неделе компания объявила, что запустит на своей платформе специальный инструмент, который будет информировать пользователей о дезинформации в сети.

Ограничительные меры из-за распространения коронавирусной инфекции действуют в 42 штатах из 50, подсчитало агентство Reuters. Большинство из них на прошлой неделе заявили о продлении мер против коронавируса на май. Это вызвало волну протестов во многих штатах, в том числе в самых густонаселенных – Калифорнии, Техасе и Флориде. Протестующие в Миннесоте, Мичигане и Вирджинии даже заслужили солидарность президента Дональда Трампа, который в своем Twitter призвал их «освободить». В понедельник, 20 апреля, несколько сотен человек протестовали у здания Капитолия штата Пенсильвания в Гаррисберге против мер по блокированию, введенных Томом Вулфом, губернатором-демократом, сообщает FT.