Мининформ Беларуси вынес предупреждение nn.by

Министерство «правды» Беларуси вынесло требование владельцу интернет-ресурса nn.by – частному издательскому унитарному предприятию "Сородичи" – об устранении нарушения.

Ведомство не указывает, что стало поводом для предупреждения.

«Министерство еще раз обращается ко всем средствам массовой информации и интернет-ресурсам Беларуси вне зависимости от их формы собственности, тематической направленности или политических взглядов: не допускайте публикации непроверенной, и уж тем более недостоверной информации. Фактчекинг является обязательным элементом работы каждого профессионального журналиста, каждой редакции без исключения. Учитывая, насколько острой и актуальной для общества сегодня является проблема распространения вируса COVID-19, создание и распространение фейков на эту тему способствует формированию у людей панических настроений, вводит в заблуждение относительно действий государства по борьбе с короновирусной инфекцией», - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, Мининформ сообщил о том, что за истекшую неделю приняло решение об ограничении доступа к 66 интернет-ресурсам за размещение информации о продаже наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.

Ведомство также сообщило об ограничении доступа к интернет-ресурсу pravda-sotrudnikov.com за невыполнение владельцем интернет-ресурса требования Министерства информации об устранении нарушений законодательства Республики Беларусь о средствах массовой информации.