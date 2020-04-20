Яндекс сообщил о популярности запроса «когда все это закончится»

Яндекс собрал статистику изменения количества поисковых запросов во время самоизоляции, по которым можно проследить, как менялись интересы пользователей, вынужденных много времени проводить дома.

Так, в марте и начале апреля резко выросло количество запросов со словами «когда все это закончится». Однако к середине месяца интерес пользователей к такой постановке вопроса пошел на спад, следует из данных, сообщает РБК.

При этом во время самоизоляции пользователи стали, например, значительно меньше интересоваться, как правильно завязывать галстук, или запрашивать схему метро. А вот запросы по словам «доставка» и «чем заняться» показали стремительный рост.

Во время самоизоляции также выросла популярность развлечений — онлайн-трансляций концертов, игровых приставок Xbox и компьютерной игры Minecraft. Популярен также запрос «что почитать».

Из-за того, что многие лишились работы на фоне пандемии, резко выросло количество запросов о пособии по безработице, сообщила компания. Свое отражение в статистике нашло и то, что многие перешли на удаленную работу: пользователи стали гораздо чаще искать способы организации рабочего места. При этом популярность запроса по слову «вакансии» резко упала в марте и вновь стала расти в начале апреля.

В условиях самоизоляции также вырос интерес к занятиям спортом дома, поскольку спортзалы, фитнес-клубы и бассейны закрыты. Пользователи начали активно искать информацию о гантелях и как правильно отжиматься.

Кроме того, проявился интерес россиян к жонглированию, самостоятельной стрижке на дому, оригами и медитации. Увеличилось также количество запросов со словами «виртуальный бар» и «прокат собак».