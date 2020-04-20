Президент Чехии предложил год не открывать границы страны

Президент Чехии Милош Земан в интервью одной из местных радиостанций заявил, что запрет на выезд граждан за рубеж необходимо продлить на год, чтобы не допустить новой вспышки коронавируса, сообщает издание Ceske Noviny

По мнению Земана, гражданам не надо ездить за границу, а в период летних отпусков им лучше «наслаждаться красотой чешских пейзажей». Сам президент заявил, что лично он отдыхать поедет в Высочинский край на юго-востоке страны.

Как считает Земан, открытие границ приведет к тому, что люди поедут в страны с высоким уровнем заражения, что может вновь ухудшить эпидемиологическую ситуацию в Чехии, передает РБК.

Таким образом Земан отреагировал в том числе и на предложение министра здравоохранения Адама Войтеха, который предложил частично снять запрет на ограничения и разрешить чехам ездить в страны с низким уровнем заражения коронавирусом: Словакию или Хорватию. Однако он отметил, что вопрос этот будет подниматься не раньше мая.

В свою очередь, туристические фирмы просят правительство назвать хотя бы ориентировочные сроки открытия границ. Вице-президент туристической ассоциации Чехии Ян Папеж считает, что власти могли бы разрешить гражданам выезжать в том числе в Болгарию, Грецию, Таиланд, Вьетнам или на Мальдивы.

Чехия полностью закрыла внешние границы с 16 марта. Покинуть страну граждане могут только по специальным разрешениям.

По данным чешского Минздрава, с начала пандемии в Чехии заразились коронавирусом 6700 человек. 186 пациентов умерли, 1298 выздоровели. Пик эпидемии пришелся на конец марта — начало апреля, когда в стране ежедневно заболевали более 300 человек. Эпицентром стала Прага, где в общей сложности заразились 1590 человек.

За последние сутки в Чехии были инфицированы 140 человек.