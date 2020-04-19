Последнее обновление: 19.04.2020 09:14

У Лукашенко появился футбольный последователь

В Туркмении 19 апреля возобновляется национальный футбольный чемпионат с болельщиками на трибунах.

Футбольные матчи были приостановлены в стране 24 марта по решению властей без указания причины.

Кроме Туркмении, футбольные матчи в присутствии болельщиков на стадионах во время пандемии коронавируса проходят только в Беларуси.

Туркменские власти утверждают, что в стране нет зараженных коронавирусом. Лукашенко утверждает, что в Беларуси не умирают от заражения коронавирусом.

В Таджикистане футбольные команды играют при пустых трибунах.

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