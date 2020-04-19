Последнее обновление: 19.04.2020 09:14

В Испании продлен режим повышенной готовности до 9 мая

Правительство Испании приняло решение продлить режим повышенной готовности в стране из-за коронавируса до 9 мая. Об этом заявил глава кабмина Педро Санчес в телеобращении к населению вечером в субботу.

Теперь решение кабмина должна одобрить нижняя палата парламента — Конгресс депутатов. По словам Санчеса, из-за тяжелой эпидемиологической обстановки в Испании сейчас отменить меры по изоляции невозможно, передает РБК.

Председатель правительства отметил, что с 27 апреля в стране будет сделано послабление для детей, которое позволит им выходить на улицу.

По данным национального Минздрава, в Испании к вечеру 18 апреля было подтверждено 191,7 тыс. заражений коронавирусом. За сутки врачи обнаружили 4,5 тыс. новых носителей инфекции. 20 043 человека умерли, еще 74,6 тыс. излечились от болезни.

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