Хакеры атаковали обновленную систему выдачи пропусков для жителей Москвы

Несколько хакерских атак было совершено с момента начала работы обновленной системы по оформлению цифровых пропусков для жителей Москвы.

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, передает РИА «Новости».

«Нагрузка с точки зрения атак пока не высокая, но мы видим, что попытки есть», — сказал он, отметив, что ИТ-специалисты ожидают усиление давления на систему со стороны хакеров.

«Но мы готовы к этому. Все на постах, смотрим, мониторим», — добавил Лысенко.