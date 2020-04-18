Фестиваль Comic-Con отменен из-за коронавируса

Международный фестиваль поп-культуры Comic-Con International в городе Сан-Диего (штат Калифорния), запланированный на лето 2020 года, отменен из-за пандемии коронавируса.

«Впервые за 50-летнюю историю San Diego Comic Convention (SDCC) организаторы ежегодного фестиваля поп-культуры с глубоким сожалением объявили, что Comic-Con в 2020 году не состоится», — сообщается в заявлении.

В следующий раз фестиваль пройдет с 22 по 25 июля 2021 года, передает РБК.

Организаторы мероприятия отметили, что откладывали решение об отмене в надежде, что ситуация с распространением коронавируса изменится к лету. Однако после рекомендации медиков и властей Калифорнии они приняли решение отменить фестиваль из соображений безопасности.

Comic-Con International — крупнейший международный фестиваль комиксов, а также фильмов, телесериалов и мультипликации в жанре фантастики. Как сообщают организаторы, в последние годы его посещали свыше 130 тыс. человек.

Ранее в США из-за коронавируса отменили ежегодный арт-фестиваль Burning Man, который должен был пройти с 30 августа по 7 сентября в пустыне Блэк-Рок в Неваде.