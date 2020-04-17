Последнее обновление: 17.04.2020 19:24

Латвия и Литва продлили ограничения на въезд

Литва и Латвия продлили сроки установленных ранее ограничений на въезд в эти страны, сообщил Госпогранкомитет Беларуси.

Литва продлила срок установленного карантинного режима до 27 апреля, Латвия - до 12 мая. Также до указанной даты латвийская сторона не будет оформлять иностранных граждан и лиц без гражданства на въезд в страну.

На белорусско-латвийской границе закрыты пункты упрощенного пропуска «Мейкшаны» (с белорусской стороны «Гаврилино»), «Каплава» («Плюсы»), Пиедруя» («Друя»), а также международный железнодорожный пункт пропуска «Индра» («Бигосово») на станции Бигосово для пассажирского сообщения.

Возможность пересечения латвийско-белорусского участка границы ограничена пунктами пропуска «Патерниеки» (с белорусской стороны «Григоровщина», Верхнедвинский район) и «Силене» («Урбаны», Браславский район).

На белорусско-литовской границе в пункте упрощенного пропуска «Тверячус» («Видзы»), по- прежнему, оформление лиц и транспортных средств не осуществляется.

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