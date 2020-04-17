Польша смягчает карантин

В Польше 20 апреля начнется постепенное ослабление ограничений, введенных в связи с эпидемией COVID-19.

Как сообщает "Польское радио", об этом заявил премьер страны Матеуш Моравецкий.

Он пообещал, что будет открыт доступ к лесам и паркам, а также смягчены ограничения, касающиеся торговли.

В магазинах площадью до 100 квадратных метров на одну кассу будет приходиться четверо клиентов, а в магазинах с площадью более 100 квадратных метров – один человек на каждые 15 квадратных метров торговой поверхности. Польский премьер отметил, что работники магазинов будут проходить проверку здоровья.

Принцип "один человек на каждые 15 квадратных метров торговой поверхности" коснется также киосков. Изменят также и правило, согласно которому было запрещено самостоятельно выходить из дома детям и молодежи, моложе 18 лет. Отныне это ограничение будет распространяться только на детей до 13 лет.

Вместе с тем, в Польше введена обязанность заслонять рот и нос в общественных местах. Это очередной этап в борьбе с эпидемией COVID-19, - пояснил заместитель главного санитарного инспектора Польши Гжегож Худзик.

«Таким образом мы защищаем нашу слизистую от атаки вируса, от его попадания в наши дыхательные пути, где вирус может эффективно размножаться, вызывая мощные симптомы болезни. Функцию барьера может выполнять платок, шарф и, конечно же, маска, которую можно пошить самому или купить готовую», - сказал Гжегож Худзик.

Заместитель главного санитарного инспектора Польши добавил, что закрытые рот и нос не освобождают от обязанности соблюдать социальную дистанцию.

Обязанность заслонять рот и нос в общественных местах не распространяется на детей в возрасте до 4 лет и людей, имеющих серьезные проблемы с дыханием или неспособных самостоятельно снимать маски или шарфы.