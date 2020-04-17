Последнее обновление: 17.04.2020 08:54

Власти Болгарии закрыли Софию для въезда и выезда автотранспорта

Болгарские власти в качестве мер по нераспространению коронавируса приняли решение закрыть столицу страны Софию для въезда и выезда автомобильного транспорта. Об этом сообщает Болгарское национальное радио (BNR).

Соответствующий указ подписал премьер-министр страны Бойко Борисов, передает РБК.

Запрет вступает в силу с 00:00 17 апреля и распространяется на все транспортные средства. Однако он не касается товарных перевозок, автомобилей экстренных служб и доставки в город работающих здесь людей.

Как пояснил глава национального кризисного штаба по борьбе с коронавирусом Венцислав Мутафчийский, решение о закрытии Софии обусловлено массовым выездом людей из города, где выявлено наибольшее число зараженных коронавирусной инфекцией. В штабе выразили опасение, что данный фактор может спровоцировать возникновение вспышки болезни в других районах страны.

По последним данным минздрава Болгарии, в стране выявлено 800 случаев заражения коронавирусом. Умерли 38 человек.

<Март 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
2425262728291
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Апрель 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование