Власти Японии расширили режим ЧС на всю страну

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ расширил действие режима чрезвычайной ситуации на всю территорию страны сроком до 6 мая.

Такое решение было принято на заседании штаба по контролю за распространением коронавируса, передает РБК со ссылкой на Kyodo.

Как отмечается, такое решение было принято с целью сдержать передвижение людей, в частности во время общенациональных торжеств. В конце апреля — начале мая в Японии проходит «Золотая неделя», на которую выпадает сразу несколько праздников.

7 апреля Синдзо Абэ объявил режим чрезвычайной ситуации в семи префектурах страны: Токио, Канагава, Сайтама, Тиба, Осака, Хиого и Фукуока.

По последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Японии достигло 9123, умерли 200 человек.