США заявили об испытаниях Россией противоспутниковой ракеты

Россия проводит испытания противоспутниковой ракеты прямого перехвата. Об этом сообщается на сайте Космического командования ВВС США.

Как указано в заявлении, оружие может уничтожать спутники, которые находятся на низкой околоземной орбите (высота над поверхностью планеты 160–2000 км), передает РБК.

Космическое командование отмечает, испытание ракеты последовало после маневров российских спутников, обозначенных как «Космос-2542» и «Космос-2543», о которых США сообщали в феврале. Тогда американская сторона утверждала, что они находятся в опасной близости от спутника США USA-245, который также известен под названием KH-11 и входит в разведывательную группу Keyhole/Chrystal, чьи спутники могут наблюдать за всей поверхностью Земли.

«Испытание Россией DA-ASAT (противоспутниковых ракет прямого перехвата, direct-ascent anti-satellite weapon) показывает еще один пример того, что угрозы для космических систем США и союзников реальны, серьезны и возрастают», — заявил глава Космического командования ВВС Джон Реймонд.

Он добавил, что эти испытания «свидетельствуют о лицемерных высказываниях России в защиту предложений по контролю над вооружениями в космосе, направленных на ограничение возможностей США». При этом сама Москва, указывает Реймонд, не намерена сворачивать свои программы по созданию противокосмического оружия.

«Космос имеет решающее значение для всех народов и нашего образа жизни. Спрос на космические системы сохраняется и в кризисное время, когда глобальная логистика, транспорт и связь играют ключевую роль в борьбе с пандемией COVID-19», — подчеркнул Реймонд.