Последнее обновление: 16.04.2020 10:01

Трамп заявил о готовности помочь России с аппаратами ИВЛ из-за вируса

Президент США Дональд Трамп заявил, что России из-за ситуации с коронавирусом могут понадобиться аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), и Вашингтон готов ей помочь.

Об этом он заявил на брифинге, трансляция которого велась в YouTube-канале Белого дома.

«Я думаю, России понадобятся аппараты искусственной вентиляции легких. В Москве сложная обстановка, мы им поможем», — сказал он.

Трамп отметил, что США также окажут помощь Италии, Испании, Франции и другим странам.

Россия отправила в США самолет с гуманитарной помощью, который прибыл в Нью-Йорк 1 апреля. О поставке договорились Дональд Трамп и президент России Владимир Путин, передает РБК.

Официальный представитель Госдепартамента Морган Ортэгус отметила, что поставка произошла не безвозмездно. Вашингтон купил у Москвы медицинскую технику, в том числе аппараты ИВЛ, а также средства индивидуальной защиты, сообщала она.

В МИД России подтвердили, что груз поставили США с условием оплаты, однако не по рыночным ценам. Официальный представитель дипведомства Мария Захарова заявляла, что половину груза оплатил Российский фонд прямых инвестиций, а другую часть — американская сторона.

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