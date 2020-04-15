В Сенате США предложили списать американский долг перед Китаем

Китай должен понести ответственность и «заплатить» за пандемию коронавируса, который инфицировал более 2 миллионов человек и столкнул мировую экономику в худшую почти за 100 лет рецессию, считают сенаторы от Республиканской партии США.

Наказать Пекин за сокрытие информации о вспышке в Ухане, которая положила начало кризису здравоохранения планетарного масштаба, можно списанием части американского долга, который держит в резервах китайский ЦБ, предложила сенатор от Теннесси Марша Блэкберн, сообщает finanz.ru

По ее словам, Китай пытался утаить происходящее до тех пор, пока не перестал справляться со сдерживанием эпидемии.

Как сообщает The Independent, идею Блэкберн поддержал республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм - автор законопроектов об «адских санкциях» против России.

Китай, по данным американского казначейства, на январь держал 1,2 триллиона долларов в гособлигациях США, оставаясь крупнейшим зарубежным кредитором Вашингтона, и за последние 12 месяцев увеличил портфель на 147 млрд долларов.

Китай должен «заплатить по-крупному», в том числе, возможно, и за счет потери инвестиций в американские бумаги, заявил Грэм.

«Это уже третья пандемия, приходящая из Китая. Они приходят с этих грязных рынков, где у них мыши и обезьяны с вирусом, который затем переносится через еду», - объяснил он, добавив, что, по его мнению, «весь мир должен выставить Китаю счет».

Китай и сейчас продолжает скрывать информацию о коронавирусе COVID-19, как и на начальных этапах эпидемии, заявил в среду глава Пентагона Марк Эспер в интервью Fox News.

«Китай мог бы быть более честным ранее и предоставить намного больше информации, чтобы мы могли получить более полное представление о характере вируса и справиться с ним», - заявил в Эспер.

Он призвал «оказывать давление» на Пекин, поскольку тот «и сейчас утаивает» сведения.