Последнее обновление: 15.04.2020 09:02

Дания открывает детские сады и начальные школы

Власти Дании с 15 апреля возобновляют работу ясель, детских садов и школ для учеников с первого по пятый класс включительно. Сообщается, что для этих учреждений были разработаны новые правила безопасности, включающие соблюдение дистанции. Те учреждения, которые в среду не готовы к открытию, откроют свои двери в следующий понедельник.

Таким образом в Дании осуществляется первый шаг по снятию карантинных ограничений. Дания, своевременно введя карантин, и еще 14 марта закрыв границы, в том числе и датско-немецкую границу, добилась уменьшения количества ежедневных заражений, что подтверждается графиками международных научных институтов. Уменьшается и число больных COVID-19 в больницах и реаниамациях страны.

С 13 марта небольшие магазины площадью до 400 квадратных метров, а также специализированные торговые предприятия, где продаются строительные и садовые принадлежности, возобновили работу в Австрии.

15 марта федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) проведет с главами 16 земель совещание, которое будет посвящено выработке сценария снятия ограничений.

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