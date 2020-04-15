США остановили финансирование Всемирной организации здравоохранения

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна временно прекращает финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) до тех пор, пока в Вашингтоне не изучат, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией коронавируса.

Соответствующее заявление он сделал во вторник, 14 апреля, на брифинге в Белом доме, передает DW.

США, по словам Трампа, в срок от 60 до 90 дней собираются изучить "провалы в управлении" со стороны ВОЗ и роль организации "в распространении коронавируса". Трамп раскритиковал позицию ВОЗ, которая встала на сторону Китая, когда США ввели ограничения на авиасообщение с этой страной, и высоко оценила "открытость" Китая. По словам Трампа, США вносят в бюджет ВОЗ 400-500 миллионов долларов ежегодно, что более чем в 10 раз превышает взносы Китая.

Критика Трампа опирается на мнение некоторых экспертов, которые считают, что на ранней стадии эпидемии ВОЗ слишком доверяла данным из Китая и, опираясь на китайские оценки, фактически игнорировала информацию из Тайваня о том, что коронавирус может передаваться от человека к человеку. По словам Трампа, излишнее доверие к Китаю привело к тому, что коронавирусом заразилось в двадцать раз больше человек, чем должны были.

О планах по остановке финансирования ВОЗ Трамп объявил еще 8 апреля. "ВОЗ натворила глупостей. По непонятным причинам организация, которую в основном финансируют США, сосредоточила все внимание на Китае. Мы тщательно изучим этот вопрос", - написал Трамп в Twitter. Ранее Трамп подвергал критике многие международные организации, в том числе НАТО и ООН.