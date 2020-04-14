Грузия получит от доноров до $4 млрд для борьбы с последствиями пандемии

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Азиатский банк развития (АБР), Международный валютный фонд (МВФ) и другие донорские организации выделят Грузии до 4 млрд долларов для стимулирования экономики и поддержки социальных проектов в борьбе с последствиями пандемии новой коронавирусной инфекции.

Об этом во вторник заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на брифинге, передает ТАСС.

«Я хочу выразить особую благодарность Евросоюзу, Азиатскому банку развития, Европейскому банку реконструкции и развития, Европейскому инвестиционному банку, Германскому банку развития, Французскому агентству развития - всем донорским организациям, по предварительным итогам переговоров с которыми мы сегодня можем сказать, что до конца года в экономику Грузии дополнительно в качестве инъекции поступят 1,5 млрд долларов», - сказал Гахария.

По словам премьера, еще 1,5 млрд долларов эти же донорские организации выделят Грузии для помощи финансовому сектору. Кроме того, МВФ до конца года в качестве программы помощи выделит республике 487 млн долларов.

Глава правительства также не исключил назначения пособия по безработице для тех людей, которые из-за пандемии потеряли работу. Как отметил Гахария, кабмин работает над размером и сроком выплаты пособия.

Согласно последним данным, в Грузии выявлено 296 случаев заражения коронавирусом. Еще трое граждан Грузии с инфекцией доставлены на родину из-за рубежа. При этом 69 человек выздоровели. На карантине находятся более 4,8 тыс. человек, в стационарах - 458, при этом три пациента умерли. За время пандемии в мире коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, около 120 тыс. умерли.