Последнее обновление: 14.04.2020 22:39

Грузия закрывает Тбилиси и еще три города на 10 дней

Правительство Грузии решило полностью закрыть въезд и выезд из четырех крупных городов, включая столицу Тбилиси, на 10 дней с 15 апреля, а также обратиться к президенту с инициативой продлить чрезвычайное положение до 10 мая, сказал во вторник премьер-министр.

Георгий Гахария сообщил на брифинге, что эти меры предпринимаются, чтобы предотвратить распространение коронавируса. На сегодняшний день в Грузии число инфицированных достигло 296 человек, три человека скончались.

Премьер также сообщил, что международные финансовые организации и доноры готовы предоставить на нужды правительства до конца года $1,5 миллиарда и аналогичную сумму частному сектору.

По его словам, частью договоренности стало соглашение с Международным валютным фондом о программе на общую сумму $477 миллионов.

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