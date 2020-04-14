МВФ предсказал наихудший спад мирового ВВП после Великой депрессии

Спад глобальной экономики в 2020 году составит 3%, следует из опубликованного 14 апреля всемирного экономического прогноза Международного валютного фонда (МВФ). Это будет первая мировая рецессия с 2009 года, когда глобальная экономика сократилась на 0,08%.

По прогнозу МВФ, рецессия в 2020 году будет зафиксирована в 157 странах из 194. Экономика США упадет на 5,9%, еврозоны — на 7,5%, а рост в Китае замедлится до 1,2%. Среди экономик с наибольшим прогнозируемым падением в 2020 году — Венесуэла (-15%), Ливан (-12%), Греция (-10%), Хорватия и Черногория (-9%). ВВП Украины, по прогнозу, сократится на 7,7%.

«Мы столкнулись с жестокой реальностью, в которой экспоненциальный рост инфекции означает, что 100 зараженных людей превращаются в 10 000 в течение нескольких дней», — написала в предисловии к докладу главный экономист МВФ Гита Гопинат.

Она отметила, что нынешний кризис не похож на предыдущие. Потери экономического выпуска, по-видимому, превосходят те, что спровоцировали глобальный финансовый кризис 2008–2009 годов. Как и в случае с войной или политическим кризисом, совершенно неизвестно, когда пандемия закончится. Стимулирование совокупного спроса на этот раз не так актуально, поскольку кризис вызван вынужденными решениями властей ограничить работу различных секторов, передает РБК.

«Очень вероятно, что в этом году мировая экономика испытает самую глубокую рецессию со времен Великой депрессии [1929–1933 годов]», — указала Гопинат, уточнив, что кризис 2020 года можно было бы назвать «Великой самоизоляцией» или «Великим карантином».

Совокупные потери мирового ВВП от эпидемиологического кризиса могут достигнуть $9 трлн, говорится в материалах МВФ.

МВФ также составил альтернативные, более пессимистические сценарии развития ситуации с коронавирусом. Например, пандемия может не отступить во втором полугодии 2020 года, и в таком случае глобальная экономика упадет еще больше — на 6% в этом году. Если пандемия продолжится в 2021 году, то мировой ВВП может сократиться второй год подряд — еще на 2,2%.

В 2021 году, согласно базовому сценарию МВФ, мировая экономика вырастет на 5,8%, быстро восстанавливаясь после пандемии. Это будет рекордным экономическим ростом в мире, по крайней мере, с 1980 года.