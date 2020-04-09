МВФ прочит худший экономический спад со времен Великой депрессии

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует в 2020 году худший экономический спад со времен Великой депрессии из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом заявила в четверг директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, выступая с речью в Вашингтоне в преддверии весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка (ВБ).

«Сегодня мы столкнулись с ни на что не похожим кризисом. COVID-19 подорвал наш общественный и экономический порядок с молниеносной скоростью и в таких масштабах, каких не помнят ныне живущие люди», - сказала она, передает ТАСС.

«Мы до сих пор сталкиваемся с невероятной неопределенностью относительно глубины и длительности этого кризиса. Однако уже сейчас ясно, что рост мировой экономики станет резко отрицательным в 2020 году <...>. На самом деле, мы предвидим худший экономический спад со времен Великой депрессии», - отметила директор МВФ.

«Еще три месяца назад мы ожидали рост доходов на душу населения в 2020 году в более чем 160 странах-членах. Сегодня эти цифры поставлены с ног на голову: теперь мы прогнозируем, что в более чем 170 странах в этом году будет наблюдаться отрицательный рост доходов на душу населения», - подчеркнула Георгиева. «Этот мрачный прогноз относится к странам как с развитой, так и с развивающейся экономикой. Пострадают все», - добавила директор МВФ.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и в дальнейшем распространилась на большинство стран. В марте Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

Сессия руководящих органов МВФ и ВБ, в которой принимают участие руководители центральных банков, министры финансов и политики со всего мира, пройдет 13-19 апреля. В этом году ее было принято организовать в формате видеоконференций.