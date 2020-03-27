Глава МВФ заявила о начале мировой рецессии

Мировая экономика вошла в рецессию, которая аналогична или даже хуже той, что произошла во время мирового финансового кризиса 2008-2009 годов.

Об этом заявила в пятницу директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева во время видеобрифинга, передает ТАСС.

"Сейчас всем ясно, что мы вошли в рецессию, такую же ужасную или даже хуже, чем в 2009 году. Мы прогнозируем восстановление в 2021 году, значительное восстановление, но только если нам удастся справиться с вирусом по всему миру и предотвратить проблемы с ликвидностью", - отметила она и добавила, что речь идет о "довольно глубокой" рецессии в 2020 году.