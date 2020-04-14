Объем рублевых вкладов населения в банках РБ за март упал на почти на 8%

Население Беларуси в марте 2020 года вывело из банков 649,6 млн. белорусских рублей, пустив их на покупку валюты и потребительских товаров. Поводом для вывода рублей стала девальвация национальной валюты, причинами которой стали падение курса российского рубля, падение цен на нефть, замедление мировой экономики, экспансия коронавируса, падение белорусской экономики, повышенный спрос на валюту внутри страны как со стороны населения, так и бизнеса.

Объем срочных депозитных вкладов физических лиц в белорусских рублях за март 2020 года упал на 191,7 млн. рублей или 3,62% и на 1 апреля 2020 года составил 5,1032 млрд. рублей. С начала года объем срочных рублевых вкладов физических лиц упал на 28,2 млн. рублей или 0,55%.

Об этом говорится в опубликованном Нацбанком РБ отчете.

Объем переводных вкладов населения в белорусских рублях в марте 2020 года рухнул на 457,9 млн. рублей или 14,75% и на 1 апреля 2020 года составил 2,6476 млрд. рублей. С начала года объем переводных рублевых вкладов физических лиц упал на 382,9 млн. рублей или 12,64%.

Общий объем рублевых вкладов населения в марте 2020 года упал на 649,6 млн. рублей или 7,73% и на 1 апреля 2020 года составил 7,7507 млрд. рублей. С начала года общий объем рублевых вкладов физических лиц упал на 411,1 млн. рублей или 5,04%.